Palatin: Das ist einfach richtig stark – die Aussichten bleiben hervorragend!

Liebe Leser,

Palatin ist in den vergangenen Tagen minimal schwächer geworden. Dennoch hat der Wert aus Sicht von charttechnischen Analysten großen Charme. Das Unternehmen firmiert in den USA und gehört dem Sektor Biotechnologie an. Das führt dazu, dass die Aktie nicht den größten Bekanntheitsgrad in Deutschland genießt und die Nachrichtenlage bei uns relativ übersichtlich ist. Und auch Bankanalysten halten sich hierzulande mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.