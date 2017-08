Palatin Technologies: Neubewertung der Aktie wohl erst nach FDA-Genehmigung!

Kommentar von Johannes Weber

die klinische Pipeline von Palatin Technologies ist gut gefüllt. Aktuell forscht das Unternehmen im Melanocortin Receptor Programm an vier unterschiedlichen Wirkstoffen. Der bisher aussichtsreichste ist wohl Bremelanotide MC4r Agonist. Dieser befindet sich bereits in der NDA Submission Phase, die einer möglichen FDA-Genehmigung vorgeschaltet ist. Die anderen Wirkstoffe befinden sich noch in der pre-klinischen Phase, darum sind aussichtsreiche Kandidaten noch nicht identifizierbar.

Etwas weiter ist hier das Unternehmen mit dem Wirkstoff PL-3994 NPR-A

Der Wirkstoff, der gegen Herzfehler eingesetzt werden soll, befindet sich aktuell in der Phase 2, nachdem die Phase 1 erfolgreich beendet werden konnte. Der Wirkstoff gehört zum Natriuretic Peptide Receptor Programm.

Charttechnischer Ausblick: Gleitende Durchschnitt (200) drückt auf den Kurs!

Die 200-Tage-Linie befindet sich unmittelbar über dem aktuellen Kursniveau und drückt somit auf die aktuelle Kursentwicklung. Ein Überschreiten der Linie wäre als positives Signal zu verstehen. Das Jahreshoch befindet sich bei fast 0,50 USD und kann als mittelfristiges Kursziel verstanden werden.

Ein Beitrag von Johannes Weber.