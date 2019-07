Palatin Technologies-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Palatin Technologies ist ein in den USA beheimatetes Biotechunternehmen, das sich mit der Entwicklung zielgerichteter, Rezeptor-spezifischer und Peptid-basierter Therapeutika zur Behandlung von Krankheiten mit einem signifikanten unerfüllten medizinischen Bedarf und kommerziellen Potenzial beschäftigt. Die Aktie ist an der New Yorker Börse NYSE gelistet, aber auch hierzulande handelbar. Insgesamt verfügt Palatin über 203,06 Mio. Aktien, von denen sich 92,9 Prozent im Streubesitz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



