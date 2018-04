Palatin Technologies Aktie: Heftige Kursbewegungen halten an!

Bei der Aktie von Palatin Technologies sind weiterhin enorme Kursschwankungen zu beobachten. Während dieser Artikel entsteht, haben die Börsen in den USA nicht einmal geöffnet, doch am Wochenende verlor das Papier nachbörslich um rund 9 Prozent an Wert. Das klingt erstmal dramatisch, allerdings sind damit noch nicht alle Zugewinne der letzten Wochen verschwunden. Grundsätzlich ist das Unternehmen auf einem guten Kurs ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.