Palantir: Das sind nun die entscheidenden Marken!

Lange Zeit vermochte es die Aktie der Palantir Technologies nicht, das bereits am ersten Börsentag bei 11,42 US-Dollar ausgebildete Hoch zu überwinden. Der Kurs bildete sich zurück und ging knapp unterhalb der 10,00-US-Dollar-Marke in eine Seitwärtsbewegung über. Sie hielt bis Ende Oktober an.

Am 27. Oktober gelang endlich der Ausbruch aus der Seitwärtsrange durch den Anstieg bis auf 11,04 US-Dollar.



