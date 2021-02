Palantir Technologies: Die ambivalenten Ergebnisse deuten!

Die Aktien von Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) verloren am Dienstag 12,75% als Reaktion auf die gemischten Ergebnisse des vierten Quartals. Hier ist, was die Straße zu sagen hat.

Die Palantir-Analysten

Goldman Sachs-Analyst Christopher Merwin stufte Palantir von Neutral auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel von $13 auf $34.

Morgan Stanley-Analyst Keith Weiss behielt sein Underperform-Rating bei und erhöhte das Kursziel von $17 auf



