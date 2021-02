Palantir Technologies: Die Konsolidierung setzt sich fort

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Anfang November startete die Aktie der Palantir Technologies einen dynamischen Anstieg. Er bildete am 27. November bei 33,50 US-Dollar ein erstes markantes Hoch aus. Die anschließende Konsolidierung reichte bis weit in den Januar hinein. Erst am 22. Januar startete ein neuer Anstieg. Er ließ den Kurs bis zum 27. Januar auf ein neues Allzeithoch bei 45,00 US-Dollar vordringen.

Anschließend nahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung