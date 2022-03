Palantir-Technologies-Aktie: Das soll jetzt verbessert werden!

Überblick(NYSE:PLTR) hat eine Software für den britischen Gesundheitsdienst NHS eingeführt, um den Rückstau von 6 Millionen Patienten, die auf eine elektive Behandlung warten, zu verringern, berichtet die Financial Times. Palantir will seine Datenverarbeitungstechnologie im März in 30 Krankenhäusern einführen, um die pandemiebedingten Wartelisten des NHS zu verkürzen. Der NHS zahlte 23,5 Millionen Pfund für eine zweijährige Lizenz für die Technologie, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!