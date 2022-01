Palantir Technologies-Aktie: Der Wert bleibt angeschlagen

Zwar konnte in der Zwischenzeit die im Anschluss an das Hoch vom 8. November bei 27,11 US-Dollar gestartete dynamische Abwärtsbewegung beendet und der steile Abwärtstrend zur Seite hin verlassen werden, doch mehr als eine anhaltende Seitwärtsbewegung knapp oberhalb der Marke von 18,00 US-Dollar haben die Käufer bislang noch nicht vorzuweisen. Auch der an sich bullische Jahresanfang scheint keine Wende zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung