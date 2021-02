Palantir Technologies Aktie: Plattform für Investoren ist das ganze Wochenende geöffnet!

Das Big-Data-Analyseunternehmen Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) wird am 16. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen, und das in Denver ansässige Unternehmen möchte von den Aktionären hören.

Was passiert ist

Palantir eröffnete eine Plattform für Fragen und Antworten von Aktionären, die im Rahmen der bevorstehenden Gewinnmitteilung genutzt werden soll. Das Unternehmen lädt Investoren dazu ein, Fragen zu stellen und hoch zu bewerten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung