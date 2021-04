Palantir Technologies-Aktie: Gelingt jetzt der Durchbruch?

Die Aktie der Palantir Technologies Inc. konnte die im Herbst gestartete dynamische Aufwärtsbewegung bis in das neue Jahr hinein fortsetzen und am 27. Januar bei 45,00 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausbilden. Es verleitete die Anleger dazu, ihre Gewinne mitzunehmen, sodass die Aktie anschließend in einen Abwärtstrend überging und unter den 50-Tagedurchschnitt zurückfiel.

Im Tief gaben die Notierungen bis zum 5. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung