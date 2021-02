Palantir Technologies Aktie: Darum sind sie und andere in Bewegung!

Die Aktien von Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) notieren höher, nachdem das Unternehmen eine Erweiterung seines bestehenden Abkommens mit BP plc (NYSE:BP) gemeldet hat, um das Ziel des Energieunternehmens zu unterstützen, sich bis 2050 in einen Netto-Null-Emittenten zu verwandeln. Laut der Pressemitteilung wird Palantir seine Software für BP auf Unternehmensebene bereitstellen, wobei der globale Einsatz im gesamten Unternehmen in einem mehrjährigen, mehrere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung