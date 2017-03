Palantir Solutions und Caesar Systems/PetroVR schließen zur Bildung des globalen Marktführers für Öl- und Gas-Planungssoftware einen Fusionsvertrag ab

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) -Palantir Economic Solutions Ltd. ("Palantir") und Caesar SystemsLLC, das unter dem Namen PetroVR ("PetroVR" oder "Caesar Systems")firmiert, kündigten heute den Abschluss einer endgültigenFusionsvereinbarung an, im Rahmen derer Palantir und PetroVR durcheine Fusionstransaktion mit Aktientausch (die "Transaktion")zusammengeführt werden.Das zusammengeführte Unternehmen wird den Namen Palantir SolutionsInc. tragen und zwei sich stark ergänzende Plattformenzusammenbringen, um das größte unabhängige Softwareunternehmen fürÖl- und Gasplanung hinsichtlich Lieferkapazität,Entwicklungskapazität und Umsatz zu werden. Das zusammengeführteUnternehmen wird hervorragend aufgestellt sein, um abgesehen voneiner größeren Reichweite und Finanzstärke durch erhöhtesUmlaufvermögen, bessere Bilanzstärke, finanzielle Flexibilität undfreien Cashflow für eine problemlose Finanzierung von zukünftigenWachstum auch integrierte, dynamische Planungslösungen zu bieten.Ken Blott, President und Chief Executive Officer von PetroVR,sagte: "Die Zusammenführung von Palantir und PetroVR schafft dasbeste vielfältigste Unternehmen für Öl- und Gas-Planungssoftware aufder Welt. Gemeinsam wird das zusammengeführte Unternehmen über diefeinste Planungssoftware für Geschäfts- und Feldentwicklung verfügen,die entworfen wurde, um von nationalen Ölgesellschaften, Majors,Super-Majors und unabhängigen Öl- und Gasunternehmen verwendet zuwerden, die unkonventionelle, konventionelle, reife undTiefsee-Assets handhaben."Jason Ambrose, Managing Director und Chief Executive Officer vonPalantir, fügte hinzu: "Hierbei handelt es sich auch um dieZusammenführung von zwei Unternehmen sowie von Management undPersonal, die eine Vision und talentierte Teams gemein haben, diesich dafür einsetzen, Kunden rundum zu betreuen und eine Software zubieten, die den Planungsbedürfnissen von multifunktionalenAsset-Teams, den für Unternehmensplanung zuständigen Gruppen undEntscheidungsträgern entspricht. Wir freuen uns darauf,PetroVR-Mitarbeiter begrüßen zu dürfen, die den bestehendenPalantir-Teams beitreten werden, sowie wir als ein Unternehmen in dieZukunft schreiten. Indem wir auf unseren bestehenden Stärkenaufbauen, wird das neue Palantir Solutions Inc. für zukünftigesWachstum und weitere Wertschöpfung für unsere Gesellschafter undunsere Kunden hervorragend aufgestellt sein."Attraktives Leistungsversprechen- Zwei führende Software-Plattformen: PetroVR und PalantirsPlanningSpace(TM) werden die branchenführende Software-Anwendungfür Öl- und Gas-Planung bilden.- Weltweite Lieferung und globales Support-Netzwerk: Neun Büros inacht Ländern bieten globalen Support und schaffen einekonkurrenzlose Lieferkapazität für das zusammengeführteUnternehmen.- Strategische Palantir-Landmark-Allianz: PetroVR wird Palantir alsTeil der Halliburton-Landmark-Palantir-Allianz beitreten, diePetroleum Investment Lifecycle Management-Lösungen bietet: -http://www.prnewswire.com/news-releases/landmark-a-halliburton-business-line-nysehal-and-palantir-solutions-form-a-strategic-alliance-528674281.html- https://www.landmark.solutions/Petroleum-Investment-Lifecycle-Management- http://www.palantirsolutions.com/product/petroleum-investment-lifecycle-management/BeraterFür Palantir: One-to-One Corporate Finance Group/Paladin CMS, E.Allan Tiller Law PLLC, Outside GC CA LLP und Quayle Munro Limited.Für PetroVR: Integrity Advisors, Inc., Baker Williams MatthiesenLLP und PKF Texas, PC.Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttp://www.PalantirSolutions.com, http://www.PetroVR.comPressekontakt:Palantir Economic Solutions Ltd.MedienMelissa Ambrose+1-403-470-3013mambrose@PalantirSolutions.comInvestorengemeinschaftCraig Muir+44-(0)20-7907-4200Craig.Muir@QuayleMunro.comOriginal-Content von: Palantir Solutions, übermittelt durch news aktuell