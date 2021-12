Palantir: Die Q3-Ergebnisse zeigen einen aufregenden Weg nach vorne

Die wichtigsten Punkte

Das geheimnisumwitterte Big-Data-Analyseunternehmen ging im September 2020 per Direktlisting an die Börse.

Palantir wurde aufgrund seiner hohen Aktienvergütung und seiner Abhängigkeit von Regierungsverträgen immer wieder unter die Lupe genommen.

Kryptowährungen stellen für Palantir eine große Chance dar.

Unternehmen sind auf Daten angewiesen, um Werte zu schaffen. Laut einer Recherche von IDC besteht das Problem darin, dass über 80 % der Daten eines Unternehmens unstrukturiert sind. Kundendatensätze, wichtige Dokumente, Audiodateien, E-Mails und vieles mehr befinden sich in unterschiedlichen Systemen, wodurch herkömmliche Automatisierungs-, Business-Intelligence- und Analyselösungen weniger nützlich sind. Daher verbringen die meisten dieser Unternehmen Jahre mit teuren Beratern, um eine interne Lösung zu entwickeln. Meistens führen diese Bemühungen nicht zu großen Fortschritten.

Nachdem Palantir Technologies (WKN: A2QA4J) fast zwei Jahrzehnte als privates Unternehmen verbracht und Milliarden von Dollar an Risikokapital aufgebracht hat, zeigt das Unternehmen nun, dass sich das Warten auf die Fähigkeiten seiner führenden Softwareplattform Foundry gelohnt hat. Darüber hinaus hat Palantir in eine Reihe kleinerer, aber potenziell bahnbrechender Technologieunternehmen investiert, um die zahlreichen Anwendungsfälle und ansprechbaren Märkte zu unterstützen.

Performance

Palantir beschreibt Foundry als das Bindegewebe, das analytische und operative Systeme miteinander verbindet und es den Kunden ermöglicht, komplexe funktionsübergreifende Transaktionen zu modellieren und auszuführen. Diese Methode beginnt sich für Palantir auszuzahlen, da das Unternehmen im dritten Quartal 392 Millionen US-Dollar Umsatz erzielte, was einem Wachstum von 36 % im Jahresvergleich entspricht. Darüber hinaus erhöht das Unternehmen den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde und steigert seine Gewinnspannen, was zu einem höheren Cashflow führt. Im dritten Quartal 2021 verzeichnete Palantir einen Deckungsbeitrag von 57 % gegenüber 56 % im dritten Quartal 2020. Außerdem beläuft sich der operative Cashflow von Palantir seit Jahresbeginn auf 240,4 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Minus von 278,3 Mio. US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2020.

Palantir schloss seine Telefonkonferenz zum dritten Quartal mit einer Umsatzprognose zum vierten Quartal 2021 in Höhe von 418 Millionen US-Dollar und einem Umsatzwachstum von 40 % für das gesamte Jahr 2021 ab. Nicht alle Investoren waren jedoch mit diesen Ergebnissen zufrieden, da die aktienbasierte Vergütung nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Gehälter des Managementteams ist. Das Unternehmen hat die klare Vision, den Umsatz in den nächsten vier Jahren um 30 % oder mehr zu steigern. Trotz der aktienbasierten Vergütung bin ich von den Wachstumsaussichten von Palantir begeistert, vor allem im kommerziellen Bereich und wegen der wachsenden Zahl von Anwendungsfällen.

Alle Wege führen zur Kryptowährung

Palantir hat seit seinem Börsengang interessante Wege gefunden, sein Kapital einzusetzen. Das Unternehmen hat in mehrere wachstumsstarke Unternehmen im Transportbereich investiert, darunter das Datenanalyseunternehmen Wejo (WKN: A3C7YJ) und das Mikromobilitätsunternehmen Bird Global (WKN: A3C67Y). Das Unternehmen ist außerdem eine Allianz mit dem Mobilfunkunternehmen Celularity (WKN: A3CVS4) eingegangen, das Palantirs Software im Mobilfunkdatenbereich einsetzt, um Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zu beschleunigen.

Diese Partnerschaften und strategischen Investitionen helfen Palantir dabei, mehr Anwendungsfälle und nutzbare Märkte zu entdecken, insbesondere für nichtstaatliche Einrichtungen.

Während der Telefonkonferenz gab die Geschäftsleitung bekannt, dass sie eine einzigartige Verbindung zu Kryptounternehmen entdeckt habe, die industrialisierte Compliance-Lösungen benötigen. Palantir nutzt seine Erfahrung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und der Unterstützung von Regierungen bei der Identifizierung von Compliance-Problemen mit einigen der größten Banken der Welt.

Die steigende Zahl der Anwendungsfälle und Anwendungen für das Foundry-Produkt könnte für Palantir ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen beginnt, seine Praxis im kommerziellen Sektor zu vergrößern. Finanzinstitutionen wie Investmentbanken (sowie Broker und Handelsplattformen wie Coinbase und Robinhood) müssen mit der zunehmenden Regulierung von Kryptowährungen weiterhin angemessene Compliance-Verfahren entwickeln.

Palantir meldete ein bedeutendes Wachstum auf der kommerziellen Seite seines Geschäfts in Form von 46 % Wachstum gegenüber dem Vorquartal bei der Anzahl der kommerziellen Kunden und 135 % seit Dezember 2020. Als Investor bin ich beeindruckt von der Anpassungsfähigkeit des Produkts von Palantir und seinen marktreifen Anwendungen. Angesichts der zunehmenden Begeisterung für die Kryptowirtschaft im Allgemeinen sollten die Auswirkungen von Foundry auf die Kryptowirtschaft nicht unterschätzt werden.

Was nun?

Palantir wurde wegen seiner lukrativen aktienbasierten Vergütungspakete und seiner Abhängigkeit von großen Regierungsaufträgen kritisch beäugt. Das Unternehmen hat jedoch neue Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Finanzdienstleistungen, insbesondere der Kryptowährungen, vorgestellt und hervorgehoben, wie seine Software die Automobilindustrie unterstützt. Obwohl das Management sein Versprechen bekräftigt hat, in den nächsten vier Jahren ein Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr zu erreichen, lassen mich diese Fallstudien vermuten, dass dies angesichts der aktuellen Entwicklung des Unternehmens mit einem Umsatzwachstum von 40 % in diesem Jahr und der Tatsache, dass sich viele dieser strategischen Investitionen und Partnerschaften noch in einem frühen Stadium befinden, möglicherweise etwas zu konservativ ist.

Wenn es um Big-Data-Analyse geht, ist Palantir das Unternehmen, das mich am meisten reizt. Ich denke, dass das Unternehmen über zwei Jahrzehnte hinweg klug investiert hat und dass das Wachstum, das wir sehen, erst der Anfang ist.

Der Artikel Palantir: Die Q3-Ergebnisse zeigen einen aufregenden Weg nach vorne ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

