Palantir Foundry unterstützt die Scuderia Ferrari

London (ots/PRNewswire) -Die Scuderia Ferrari ist im Januar 2017 eine Partnerschaft mitPalantir Technologies eingegangen, um mit Palantir Foundry(https://www.palantir.com/palantir-foundry/), PalantirsUnternehmensplattform für Datenintegration und -analyse, schnelle unddatengestützte Entscheidungen zu treffen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/738495/Palantir_and_Scuderia_Ferrari_Logo.jpg )Die Formel 1 ist bekanntlich datengesteuert. Jedes Auto ist miteiner Vielzahl an Sensoren ausgestattet, die sowohl Leistung als auchVerlässlichkeit beurteilen, und wird vor dem Einsatz auf derRennstrecke ausgiebig geprüft. Die Daten, die in diesem Prozesserzeugt werden, werden in mehreren Systemen gespeichert; sie zwecksAnalyse zu integrieren erschöpft wertvolle Engineering-Ressourcen.Palantir Foundry führt diese unterschiedlichen Datenquellen fürdie Scuderia Ferrari in einer einheitlichen Benutzerschnittstellezusammen. Aus Telemetrie, Simulationen, Prüfständen undFahrer-Feedback gewonnene Daten werden allesamt in Foundryintegriert. Statt wertvolle Zeit damit zu vergeuden, Daten zubereinigen und integrieren, können Ferraris werk- und streckenseitigeIngenieure sich auf ihre kritische Arbeit konzentrieren, nämlichbasierend auf den Daten schnelle und informierte Entscheidungen zutreffen.Palantir Foundry ermöglicht es der Scuderia Ferrari, neue undwertvolle Wege zu erproben:- Ingenieure aus dem Bereich Aerodynamik können schnell Hypothesenbezüglich der Leistungsfähigkeit von Bauteilen testen undbestätigen, und das im großen Stil.- Wartungsingenieure können Telemetrie- und Herstellerdaten sowieFahrer-Feedback in einer einheitlichen Plattform untersuchen, umdatengetriebene Wartungsempfehlungen auszusprechen.- Triebwerksingenieure, sowohl auf der Rennbahn als auch imMaranello-Werk, können rasch den gesamten Lebenszyklus eines Motorsanalysieren und ihre Erkenntnisse unmittelbar mit anderen Teamsteilen.Im Kontext immer neuer regulatorischer Anforderungen erhöht dieFoundry-Plattform die Flexibilität der Scuderia Ferrari, sichwandelnden Verhältnissen durch die Erprobung neuer Möglichkeiten derDatennutzung flexibel anzupassen.Die Partnerschaft zwischen Palantir und der Scuderia Ferrari wurdekürzlich während des Grand-Prix-Wochenendes auf der historischenMonza-Rennstrecke formalisiert, mit der Enthüllung des Palantir-Logosauf den Formel-1-Autos der Scuderia Ferrari.Palantir Foundry wird es der Scuderia Ferrari über die nächstenMonate hinweg ermöglichen, das enorme Potenzial von Big Data für dieEntscheidungsfindung auf der Rennstrecke sowie das Design zukünftigerGenerationen von Formel-1-Autos voll auszuschöpfen.