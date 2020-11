Palantir: Der Anstieg beschleunigt sich

Seitdem die Aktie der Palantir Technologies aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist und das am ersten Börsentag bei 11,42 US-Dollar ausgebildete Hoch überwinden konnte, gewinnt die neue Aufwärtsbewegung zunehmend an Dynamik. Ein erstes Hoch wurde am 9. November bei 15,90 US-Dollar ausgebildet.

Es leitete eine Korrektur ein, die recht schnell wieder beendet werden konnte. Anschließend startete eine neue Aufwärtsbewegung. Gestern konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung