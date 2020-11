Palantir Aktie: Die unfassbare Rallye geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

9,48 Euro – so lautete der Kurs der Aktie von Palantir Technologies zum Börsenschluss am 30. September in Frankfurt. Es war der Tag des Börsengangs des US-amerikanischen Anbieters von Software und Daten-Dienstleistungen. Danach passierte mehrere Wochen lang nicht viel: Die Palantir-Aktie rutschte sogar leicht zurück auf unter 9 Euro und verharrte dort bis Anfang November. Seitdem allerdings geht die Aktie richtig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung