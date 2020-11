Palantir Aktie – Ein neuer Hype!

Am 30. September 2020 ging Palantir Technologies Inc. an die Börse! Das an der NYSE gelistet Unternehmen entwickelt Software-Plattformen sowohl für staatliche Stellen als auch für die private Wirtschaft. Die Kernprodukte sind die Plattformen Palantir Gotham und Palantir Foundry. Gotham wurde für US-Regierungstellen wie dem US-Geheimdienst entwickelt, um in Datensätzen verborgene Informationen heraus zu filtern. Das Programm Foundry hingegen stellt ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



