Palantir-Aktie: Das geht spektakulärer!

Mit 4,5%igen Verlusten läuft der heutige Freitag für Palantir noch nicht nach Plan. Dabei hatte es diese Woche bislang so gut ausgesehen. Schon am Montag kletterte man wieder über die gefallene 20€-Marke. In der Spitze standen Zugewinne von 15%. Nach der schwachen Entwicklung der letzten Wochen also geradezu Balsam für die Seele.

Nun wäre es an der Zeit, die positiven Impulse nachhaltig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung