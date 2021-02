Palantir-Aktie: Das eröffnet ganz neue Dimensionen!

Der Kurs der Palantir-Aktie nimmt Fahrt auf. Erst am 27. Januar erreichte der Titel mit 37,40 Euro sein neues Allzeithoch, worauf die erwartete Korrektur folgte. Zeitweise fiel das Kursniveau fast um ein Drittel des vorherigen Peaks. Bereits am Montag kletterte der Kurs jedoch erneut in die Höhe und erzielte ein Tagesplus von knapp zwölf Prozent. Die Aktien des Softwareentwicklers sind derzeit mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!