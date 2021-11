Palantir-Aktie: Der entscheidende Moment!

Die Aktien von Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) werden am Dienstag niedriger gehandelt, obwohl das Unternehmen gute Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet hat. Das Unternehmen meldete einen Quartalsgewinn von 4 Cent pro Aktie, was den Schätzungen der Analysten entsprach. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 392,00 Millionen Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 385,02 Millionen Dollar.

