Palantir-Aktie: Das bewirkt die neue Bilanz!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Inzwischen gibt es mehr als Vermutungen über die Performance des US-amerikanischen Software- und Dienstleistungskonzerns Palantir im letzten Quartal vergangenen Jahres. Zuletzt trat das Unternehmen mit der Bilanz an die Öffentlichkeit. Trotz eines gesteigerten Umsatzes waren die Erwartungen enttäuscht worden, was sich weiter auch beim Blick auf die Aktie niederschlägt. Diese musste am Dienstag erneute Verluste verkraften.

Schwache Zahlen schreiben sich fort

Im vierten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung