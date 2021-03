Palantir-Aktie: Was ist denn nun?

Palantir-Aktie: Die Analysten scheinen sich bei diesem Wertpapier nicht so richtig einig zu sein. So hat am 18. Februar Goldman Sachs Palantir zum Kauf empfohlen, am gleichen Tag kam aber auch eine Herabstufung von “neutral” auf “verkaufen” von William Blair & Co. Übergeordnet zeigt sich eine durchschnittliche Empfehlung von “halten”.

Das mittlere Kursziel ist bei 25,57 US-Dollar zu finden. Damit könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung