Palantir-Aktie: Was geschieht hier?

Die Aktien vonPalantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR) werden am Dienstag höher gehandelt, da sie anscheinend versuchen, wieder einen Aufwärtstrend zu starten. Die Aktie steigt zusammen mit vielen anderen beliebten Aktien im WallStreetBets-Forum von Reddit. Auch in den sozialen Medien war die Aktie heute früh im Trend.

Palantir stieg am Dienstagnachmittag bei der Veröffentlichung um 6,75 % auf $14,16.

Palantir Tages-Chartanalyse Die Aktie wurde in einem Muster ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!