Palantir-Aktie: Was für eine Achterbahnfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Palantir-Aktie legte am heutigen Handelstag eine unglaubliche Achterbahn hin. Mit ca. 14,8 Euro in den Tag gestartet, sank der Aktienkurs am frühen Nachmittag auf 13,5 Euro. Ein Verlust von fast zehn Prozent! Am späten Nachmittag setzte die Aktie des Datenanalyse-Unternehmens dann jedoch zu einer kleinen Rallye an und machte den gesamten bisherigen Tagesverlust mehr als wett. Zeitweise notierte sie mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung