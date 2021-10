Palantir-Aktie: Warum sie diese Schlüsselmuster halten muss!

Palantir Technologies, Inc. (NYSE:PLTR) gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen vom National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) der National Institutes of Health (NIH) den Auftrag erhalten hat, eine sichere Cloud-basierte Daten-Enklave zur Zentralisierung der Daten zu COVID-19 bereitzustellen. Der Zweijahresvertrag hat einen potenziellen Gesamtwert von 59,5 Millionen US-Dollar.

