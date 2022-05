Palantir-Aktie: Volatiler Wahnsinn

Die Palantir-Aktie stürzte zu Wochenbeginn um über 20 Prozent abwärts. Der Ausverkauf ging bis Mittwoch weiter, am Dienstag verlor der Wert über 2 Prozent und am Mittwoch knapp 8 Prozent. Dann folgte die Gegenbewegung mit knapp 10 Prozent am Donnerstag und zum Wochenschluss nochmals ein Plus von über 13 Prozent. Etwas fraglich ist allerdings, ob die Erholung zum Wochenschluss schon… Hier weiterlesen