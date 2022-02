Palantir-Aktie: Verkauft!

Am vergangenen Freitag hat Cathie Wood Aktien von Palantir im Wert von 148,9 Millionen US-Dollar abgegeben. Das Ark Investment Management unter der Leitung von Cathie Wood verkaufte 13,5 Millionen Palantir-Aktien im Wert von schätzungsweise 148,9 Millionen US-Dollar. Die Palantir-Aktie schloss am Freitag 6,4 Prozent niedriger bei 11,02 US-Dollar pro Aktie. Zudem ist die Palantir-Aktie in der vergangenen Woche um 16 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung