Palantir-Aktie: Up or down?

Die Aktie des US-amerikanischen Datenanalyse-Spezialisten Palantir findet seit gut zwei Monaten keine Richtung und pendelt Woche für Woche in einem Korridor zwischen 18 und 22 Euro. Nach ihren Höchststand Ende Januar bei 32 Euro hat die Palantir-Aktie somit gut 40 Prozent ihres Wertes verloren. In welche Richtung wird der Kurs von Palantir in den kommenden Wochen tendieren? Up or down?

Eine rechtliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!