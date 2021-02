Palantir-Aktie: Starke Quartalszahlen!

Der Kurs der Palantir-Aktie gab am Dienstag nach. Obwohl das Software-Unternehmen starke Zahlen veröffentlichte, fiel der Titel um fast neun Prozent an der New Yorker Börse. Der Umsatz lag im vierten Quartal bei 322 Millionen Dollar und der operative Verlust bei 156,6 Millionen Dollar. Palantir erwartet, den Umsatz im Jahr 2021 um mehr als 30 Prozent zu steigern.

