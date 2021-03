Palantir-Aktie: Rosige Zukunft oder Luftnummer?

Die Börsengeschichte des US-amerikanischen Daten-Spezialisten ist zeitlich gesehen zwar recht kurz, jedoch ereignisreicher als so manch eine andere jahrzehntelange Existenz am Kapitalmarkt. Der IPO erfolgte zu 10 Dollar je Aktie, schnellte dann jedoch in den folgenden Monaten bis auf 39 Dollar hoch, bevor es jüngst zu einer Korrektur auf 22,5 Dollar kam.

Zum schillernden Kundenkreis der Gesellschaft zählen Geheimdienste, Regierungen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung