Palantir Aktie: Ohne Zweifel ein Erfolg!

Nein, die zurückliegende Woche war sicherlich nicht die beste für Palantir Technologies an der Börse: Vor einer Woche noch notierten die Papiere des US-amerikanischen Anbieters von Software und Daten-Dienstleistungen bei 23,80 Euro, am Freitag verabschiedete sich die Palantir-Aktie bei nur noch 20,20 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Und doch ist das, was dem nicht unumstrittenen US-Unternehmen gelungen ist, zweifellos als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung