Palantir-Aktie: Nichts für schwache Nerven!

Anfang der Woche verkündete Palantir eine Partnerschaft mit IBM und ließ manch einen auf das Zünden der nächsten Kursrakete hoffen. In einer strategischen Partnerschaft will das junge Startup mit dem IT-Riesen Lösungen für Big Data und Künstliche Intelligenz schaffen. Das sind noch immer wichtige Schlagwörter an der Börse.

Dennoch reagierte die Palantir-Aktie auf die Meldung nicht mit einer spontanen Kursexplosion. Stattdessen ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



