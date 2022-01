Palantir-Aktie: Neue Partnerschaft!

Um eine Big-Data-Plattform für die wichtigsten Geschäfte von HHI Group zu entwickeln, geht das Datenanalyseunternehmen eine Partnerschaft mit Hyundai Heavy ein. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen soll in den Sparten des Schiffbaus, Offshore-Engineering, Energie und in industriellen Maschinenprozessen realisiert werden. Durch den Deal will Palantir sein ökonomisches Geschäft außerhalb der USA expandieren. Bereits im Jahr 2008 brachte das Datenanalyseunternehmen die Softwareplattform ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung