Palantir-Aktie: Kursziel steigt!

Palantir Technologies, Inc. (NASDAQ:PLTR)-Aktien befinden sich seit Ende September in einem breiteren Abwärtstrend. Trotz des lustlosen Handels mit der Aktie ist die fundamentale Geschichte immer noch solide, so ein Analyst von Piper Sandler. Der Palantir-Analyst Weston Twigg hat das Rating für die Palantir-Aktie auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von $15 auf $16 angehoben. Die Palantir-These Palantir wird wahrscheinlich weiterhin mit… Hier weiterlesen