Palantir-Aktie: Knall!

Palantir schaffte am Dienstag einen echten Knall an den Aktienbörsen. Die Aktie zog um fast 5 % nach oben. Das ist ein Ausbruch erster Güte – denn die Notierungen waren zuvor deutlich gefallen. Nun deutet sich ein Turnaround an, den es zu untersuchen gilt.

Das ist eine starke Verteidigung

Unter dem Strich stehen aktuell über den Zeitraum von fünf Tagen noch immer Rücksetzer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung