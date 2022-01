Palantir-Aktie: Kauflaune pur

Der Wochenstart an der Tech-Börse NASDAQ ging anfänglich daneben. So fiel auch zu Handelsbeginn am Montag die Palantir-Aktie. Bis auf ein Tief bei 15,35 US-Dollar. Vor rund einem Jahr – Ende Januar 2021 – notierte der Wert noch bei circa 45 US-Dollar.

Mit der Abwärtsbewegung in 2021 und dem neuerlichen Tief bei 15,35 US-Dollar scheinen die Bullen nun aber zurück zu kommen.



