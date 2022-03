Palantir-Aktie: Jetzt kommt Support!

Palantir wird im Rahmen eines 34-Millionen-Dollar-Auftrags der US-Armee bei der Modernisierung eines militärischen Netzwerks zur weltweiten Informationsübertragung helfen. Das Unternehmen wird Software, Cybersicherheit, Training und Testunterstützung für die Army Intelligence Data Platform bereitstellen, so eine Ankündigung des Program Executive Office for Intelligence, Electronic Warfare and Sensors.

Ark Investment hielt bis Mitte Februar mehr als 30 Millionen Palantir-Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung