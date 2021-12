Palantir-Aktie: Jetzt kommt die Erholung?

An der Börse geht es rauf und runter – die Psychologie der Masse der Anleger ist nicht zu unterschätzen. So in der Palantir-Aktie. Der Wert wurde in einem Hype regelrecht nach oben getrieben. Noch im Spätsommer stand der Wert knapp unter der runden Marke von 30 US-Dollar.

Der Technologie-Titel ist ein Liebling vieler privater Anleger. Nach der Euphorie folgte die Ernüchterung – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung