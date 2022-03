Palantir-Aktie: Jetzt könnte der Kurs zulegen!

Das Bayerische Landeskriminalamt will zukünftig mit dem System von Palantir arbeiten. Das Unternehmen aus den USA hat eine Tochter in Deutschland. Mit dieser will das LKA zusammenarbeiten. Bayern soll bereits einen Rahmenvertrag geschlossen haben. Das könnte den Kurs der Palantir-Aktie nach oben befördern.

