Palantir-Aktie: Jetzt droht der Fall auf ein neues All-Time-Low!

Inzwischen weiß man, dass die Erholungsbewegung in der zweiten Märzhälfte nichts weiter als eine Bärenmarktrallye gewesen ist. Seit Anfang April befindet sich die Aktie der Datenanalysefirma Palantir wieder fest in bärischer Hand. Massive Einschläge am Donnerstag und am Freitag haben dazu geführt, dass sich die Aktie mit einem Schlusskurs unterhalb der 10,00-Dollar-Marke ins Wochenende verabschiedet hat. Palantir-Aktie im freien Fall… Hier weiterlesen