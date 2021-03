Palantir-Aktie: Ist tatsächlich noch so viel drin?

Bei der Aktie von Palantir ist in den vergangenen Tagen Ungewöhnliches passiert: im Prinzip nichts! Bis auf einen kleinen Ausrutscher auf 17 Euro am Freitag, der prompt wieder aufgefangen wurde, pendelten die Papiere des umstrittenen US-Datenanalyse-Unternehmens um die Marke von 20 Euro. Nach den massiven Kursverlusten der Palantir-Aktie in den davorliegenden Wochen, ist das für Anleger so etwas wie eine gute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



