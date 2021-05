Palantir Aktie: Inszeniert Umkehr nach „phänomenalem“ Ergebnisbericht, sagt Roger Monteforte!

Die volatilen Kursbewegungen bei Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) hatten weniger mit den Bitcoin (CRYPTO:BTC)-Nachrichten zu tun als vielmehr mit dem fantastischen Ergebnisbericht des Unternehmens, sagte Roger Monteforte, Gründer und CEO der Forte Capital Group, am Dienstag in der CNBC-Sendung „Closing Bell“.

Palantir meldete am Dienstag die Finanzergebnisse für das erste Quartal. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 4 Cents pro Aktie, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung