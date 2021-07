Palantir-Aktie: Immer noch eine Kaufempfehlung!

Die Palantir-Aktie hat sich in den beiden letzten Handelswochen an der Börse nicht gut entwickelt. Der Kurs des Datenanalyse-Spezialisten ist von ca. 23 Euro auf etwa 19,5 Euro gefallen – ein Minus von rund 15 Prozent. Von ihrem Allzeithoch bei 32 Euro ist die Palantir-Aktie damit meilenweit entfernt. Sind bald wieder bessere Tage für die Aktie in Sicht oder muss mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



