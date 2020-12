Palantir Aktie – Immer einen Schritt voraus!!

Palantir, das ist das Software-Unternehmen, welches mit Regierungen und Geheimdiensten groß geworden ist. Und nun den Markt für Software auch für die Industrie aufrollen will! Aber was genau macht das Unternehmen eigentlich? Mit der Palantir-Software können Anwender ihre Daten sortieren und integrieren. Die teils chaotischen Mengen an einer Vielzahl von Daten werden verknüpft, nach Mustern durchsucht und so erst für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung