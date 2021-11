Palantir-Aktie: Es wird immer schlimmer!

Eine rund einmonatige Aufwärtsbewegung führte den Kurs der Palantir-Aktie am 8. November auf ein Hoch bei 27,11 Dollar. Die Kurszuwächse gegenüber dem Ausgangsniveau beliefen sich auf etwa 13 Prozent.

Wie schnell es an der Börse aber auch wieder in die andere Richtung gehen kann, wurde an den folgenden Tagen deutlich. Am 9. und am 10. November startete die Aktie per Abwärts-Gap in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung