Palantir-Aktie: Es gibt positives zu berichten!

Palantir-Aktie: das Chartbild trübte ein, indem der Aktienkurs von 45,00 auf 20,18 US-Dollar gefallen war. Doch so wie es derzeit scheint, können die Bullen in dem Unterstützungsbereich um rund 22,00 US-Dollar eine kleine Bodenbildung realisieren. Die Kurse ziehen bereits wieder an. Im Rahmen des Anzugs wurde die fallende Trendlinie überwunden.

Damit scheint es so, als hätte Palantir jetzt erst einmal Oberwasser bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung