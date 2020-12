Palantir-Aktie: Es geht wieder aufwärts!

Die Kurskorrektur der vergangenen Woche sitzt den Palantir-Anlegern noch tief in den Knochen. Nach dem Rekordhoch vor wenigen Tagen rauschte das Wertpapier 17 Prozent in den Keller.

Ungeachtet dessen setzt sich der langfristige Aufwärtstrend von Palantir fort. Über 150 Prozent stieg der Aktienkurs, seit der US-amerikanische Software-Anbieter im September in New York an die Börse ging. Aktuell notiert der Titel bei 24 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung