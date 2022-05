Palantir-Aktie: Es bleibt durchwachsen!

Die Palantir-Aktie brach in der vergangenen Woche massiv ein und fiel auf ein neues Allzeittief. Mit 6,44 Dollar wurde ein neuer Negativrekord markiert. Seit Beginn dieses Jahres hat der Titel mehr als 50 Prozent an Wert verloren. In den vergangenen zwei Handelstagen gelang der Aktie zum Ende der Handelswoche ein beeindruckendes Comeback. Dabei ist der Aktienkurs um 27,84 Prozent geklettert.… Hier weiterlesen