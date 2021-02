Palantir-Aktie: Erste Erholung in Sicht?

Die Palantir-Aktie steht am Montagmorgen leicht im Plus. Nachdem der Titel des Software-Unternehmens in den vergangenen drei Tagen etwa ein Viertel an Wert verlor, zeichnet sich an deutschen Börsen die erste Erholung ab. Innerhalb der Morgenstunden stieg der Kurs um knapp fünf Prozent. Eröffnet hatte die Palantir-Aktie bei knapp 22 Euro. Während einige User des Finanztrends-Forums im Kursverlust die Möglichkeit für Nachkäufe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!